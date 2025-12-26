Разделы

Бизнес Кадры
|

В 2025 г. ИТ-специалистами мечтали работать 280 тыс. зумеров

Поколение Z все активнее формирует повестку рынка труда, меняя привычные представления о карьере и мотивации. Эксперты отмечают: зумеры все чаще выбирают работу, исходя не только из уровня дохода, но и соответствия личным ценностям. Кроме того, согласно данным исследования, проведенного hh.ru совместно с СИК «Девелопмент-Юг», около 29% зумеров предпочитают работу рядом с местом проживания.

По данным аналитиков, самой желанной профессией среди зумеров в 2025 г. стал менеджер по продажам — о такой работе мечтали 638 тыс. человек. Второе место заняли вакансии администраторов (441 тыс. резюме), а третье — официанты и бариста (251 тыс. соискателей).

При этом среди резюме заметно выделяется и ИT-направление: программистами хотели бы работать 280 тыс. зумеров.

«Наиболее высокими зарплатами в России отмечаются следующие специальности в сфере информационных технологий: дата-сайентист – 247 тыс. руб. в медиане, руководитель группы разработки – 244 тыс. и DevOps инженер – 222 тыс.», – подчеркивают рекрутеры.

«У нас высокий спрос на специалистов в ряде направлений, и активные кандидаты в возрасте 25–30 лет часто оказываются наиболее подходящими: они предлагают нестандартные идеи, умеют креативно мыслить и при этом остаются достаточно исполнительными», — отмечают аналитики строительно-инвестиционной корпорации “Девелопмент-Юг”.

В компании подчеркивают, что удержание молодых специалистов требует гибкого и системного подхода. «Мы развиваем программы стажировок, наставничества и понятные карьерные треки, чтобы сотрудники видели перспективу внутри компании. Наша задача — создать среду, в которой у людей не возникает потребности делать резкие паузы в карьере», — добавляют в корпорации.

Практика показывает, что интерес к профессиональному развитию у студентов сохраняется: многие начинают задумываться о карьере уже на младших курсах и активно откликаются на предложения стажировок, рассматривая их как первый шаг к осознанному профессиональному выбору.

Также в 2025 г. были популярны следующие профессии: продавцы (248 тыс. резюме), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами call-центра готовы были работать 182 тыс. человек.

175 тыс. зумеров рассматривали профессию учителя, 166 тыс. — водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. соискателей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Обзор: Российские ESB-платформы 2025

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще