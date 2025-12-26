Разделы

Россияне рассказали, какой поддержки для развития карьеры ждут от работодателей в 2026 году

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос и выяснила, какие элементы программ карьерного развития сотрудники считают наиболее важными в 2026 г. В топ ожиданий вошли повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения (77%), профессиональная переподготовка (66%), а также приоритетное приглашение внутренних кандидатов на вакансии компании (48%). По мнению респондентов, именно эти направления обеспечивают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Уже сегодня часть компаний создают условия для развития своих сотрудников: 29% россиян отмечают возможность повышения квалификации, а 14% — доступ к программам переподготовки. Интерес к таким инструментам продолжает расти, что неудивительно: технологии развиваются стремительно, и специалистам важно своевременно обновлять компетенции. Соискатели рассчитывают, что работодатели будут активно поддерживать их стремление к обучению, ведь это укрепляет и профессионализм сотрудников, и устойчивость бизнеса», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Значимыми для сотрудников остаются и инструменты персональной поддержки: 44% хотели бы видеть в компаниях программы наставничества, а 37% — карьерное консультирование. Эти практики помогают специалистам быстрее адаптироваться, понимать возможные траектории развития и увереннее двигаться к профессиональным целям. Для работодателей это означает сокращение сроков онбординга, повышение вовлеченности и формирование сильного кадрового резерва.

Интерес вызывают и дополнительные форматы развития: 25% респондентов считают важным доступ к корпоративной библиотеке или онлайн-библиотеке, а 24% — возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации. Такие механизмы расширяют кругозор, помогают осваивать новые компетенции и формируют универсальность сотрудников — качество, особенно ценное в условиях быстро меняющегося рынка.

