Защищенный контур для управления бизнесом: Shtab On-Premise сертифицирован для работы на «Ред ОС»

Команда сервиса для управления проектами Shtab и российский разработчик «Ред Софт» объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости серверной (On-Premise) версии платформы Shtab с отечественной операционной системой «Ред ОС». Это событие стало логичным продолжением партнерства компаний, ранее уже подтвердивших корректную работу мобильного приложения Shtab на мобильной операционной системе «Ред ОС М». О этом CNews сообщили представители «Ред Софт»

Теперь организации могут развернуть на своих серверах под управлением защищенной отечественной операционной системой «Ред ОС» полностью российскую и полнофункциональную платформу для управления проектами и совместной работы Shtab. Это решение предлагает комплексный подход к цифровой трансформации и импортозамещению корпоративного ПО.

«Для корпоративного сегмента и госсектора вопрос безопасности данных стоит на первом месте. Ранее мы обеспечили поддержку мобильных пользователей «Ред ОС», а сегодня закрываем важнейшую потребность в надежной серверной инфраструктуре. Совместимость Shtab On-Premise с «Ред ОС» дает нашим клиентам возможность строить независимую, защищенную и эффективную среду для совместной работы, полностью опираясь на российские технологии», — сказал Александр Стихарев, генеральный директор ООО «Стик Про».

«Сотрудничество со Shtab укрепляет экосистему российского ПО на базе «Ред ОС». Появление такого востребованного и функционального решения для управления проектами и совместной работой, оптимизированного для нашей операционной системы, расширяет выбор для корпоративных заказчиков, стремящихся к цифровому суверенитету. подтвержденная стабильность и производительность связки решений формируют полноценную и безопасную среду для импортозамещения», — отметила руководитель направления Маркетинг технологического партнерства «Ред Софт» Анна Авхимович.