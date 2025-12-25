В России перед Новым годом наблюдался резкий всплеск DDoS-атак на телеком-сферу, ритейл и финансовую отрасль

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, обнаружила, что в России перед Новым годом произошел резкий всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли. По данным аналитиков компании, с 1 по 20 декабря 2025 г. выросло количество DDoS-атак на телекоммуникационную сферу на 21%, на индустрию ритейла на 19% и на финансовую отрасль на 17% по сравнению с периодом с 1 по 20 ноября 2025 г. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Данные индустрии играют важную роль в период подготовки населения страны к Новому году, что делает их привлекательными целями для хакеров. В декабре россияне активно приобретают подарки в онлайн-магазинах и маркетплейсах, а также бронируют билеты и отели для отдыха во время новогодних каникул. Российским покупателям сейчас особенно необходимы стабильно работающий интернет, постоянно доступные интернет-магазины, а также надежно функционирующие платежные системы и мобильные приложения банков. Злоумышленники понимают, что перед Новым годом в период повышенного спроса для телеком-компаний, ритейлеров и финансовых организаций чрезвычайно важна бесперебойная работа их онлайн-ресурсов. Хакеры запускают DDoS-атаки на инфраструктуру компаний с целью вымогательства и шантажа.

Для организации атак на телеком-сферу, ритейл и финансовый сектор в декабре этого года киберпреступники использовали в том числе невероятно эффективный инструмент - ботнет Aisuru, известный своей разрушительной силой. Даже телеком-компании сильно пострадали от инцидентов с участием Aisuru. С помощью данного ботнета хакеры запустили на российские компании ряд DDoS-атак мощностью до 2 Тбит/с, которые нанесли организациям ощутимый ущерб. Если раньше инциденты с участием Aisuru были кратковременными, то в декабре этого года довольно часто они были длительными. Подобные атаки были направлены на истощение не только пропускной способности, но и финансов атакуемого, что приводило к тому, что его начинали отключать провайдеры и дата-центры.

Помимо этого, эксперты StormWall выявили, что с 1 по 20 декабря 2025 г. в России увеличилось количество DDoS-атак на сферу развлечений на 14% и на логистический сектор на 10% по сравнению с периодом с 1 по 20 ноября 2025 г. Рост DDoS-инцидентов на производственную отрасль в декабре 2025 г. был незначительным и составил только 5%.

«В декабре этого года злоумышленники использовали самые эффективные инструменты для запуска DDoS-атак на ключевые отрасли, стремясь к получению коммерческой выгоды. Мы зафиксировали многовекторные атаки, “ковровые” бомбардировки, а также атаки, запущенные с использованием ботнета Aisuru, который сейчас является одной из самых опасных киберугроз в России. Мы предполагаем, что в конце декабря, ближе к Новому году, ситуация может ухудшиться еще больше, поэтому рекомендуем компаниям позаботиться об эффективной защите своей инфраструктуры с помощью профессиональных решений», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.