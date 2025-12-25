Открытый протокол AdCP может стать инфраструктурной основой агентной рекламы

Одним из самых ожидаемых трендов наступающего 2026 г. эксперты AD2X (инвестиционный бутик в сфере рекламных технологий) называют внедрение открытого протокола Ad Context Protocol (AdCP). Это стандарт, предназначенный для взаимодействия ИИ-агентов с рекламными системами. По оценке экспертов компании, AdCP может сыграть роль инфраструктурного слоя для дальнейшей автоматизации рекламных процессов по мере развития агентных решений. Об этом CNews сообщили представители AD2X.

Протокол AdCP был представлен международным консорциумом участников рекламного рынка, в числе которых Yahoo, PubMatic, Scope3 и другие компании. Он построен на базе Model Context Protocol (MCP) и предназначен для унификации передачи данных о кампаниях, форматах, инвентаре и условиях размещения в машиночитаемом виде. При этом AdCP не предполагает замены действующих протоколов, включая OpenRTB, а рассматривается как дополнительный уровень взаимодействия между агентами и существующей рекламной инфраструктурой.

Для российского рынка AdCP представляет интерес прежде всего как открытый стандарт, допускающий адаптацию к локальным технологическим и регуляторным требованиям. В условиях фрагментированного рекламного инвентаря, высокой стоимости интеграций и дефицита квалифицированных кадров единый формат обмена данными может способствовать снижению операционной нагрузки и упрощению масштабирования рекламных процессов.

В AD2X отмечают, что применение принципов AdCP потенциально позволяет сократить объем ручных операций при запуске и сопровождении кампаний за счет стандартизации взаимодействия между системами. Кроме того, унификация структуры данных может упростить последующую интеграцию с регуляторными контурами, включая системы маркировки рекламы, однако сам протокол не содержит встроенных механизмов соответствия национальному законодательству и требует дополнительной локальной доработки.

«AdCP не является готовым продуктом и не решает автоматически вопросы ответственности, контроля и доверия к ИИ-системам, — сказал управляющий партнер AD2X Виталий Герко. — Речь идет об инфраструктурном стандарте, без которого дальнейшее развитие агентной автоматизации в рекламе будет затруднено. В ближайшие годы конкурентное преимущество могут получить платформы, готовые работать с открытыми стандартами и агентной архитектурой».

В AD2X подчеркивают, что 2026 г., вероятнее всего, станет этапом пилотных проектов и экспериментов с применением AdCP, а не периодом его массового внедрения. Дальнейшее распространение стандарта будет зависеть от готовности ключевых участников рынка поддерживать единые протоколы межсистемного взаимодействия.