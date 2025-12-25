ИT-компания «Лимон» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИT-компания «Лимон» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard и «СкайДайв Атмосфера». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Программный продукт «СкайДайв Атмосфера» автоматизирует работу администраторов парашютных клубов. Система оптимизирует бизнес-процессы, позволяя сотрудникам выполнять привычные задачи быстрее и эффективнее. «СкайДайв Атмосфера» - это единый инструмент для учета участников, обработки заявок, операционного планирования и управления услугами. Все актуальные данные в реальном времени выводятся на онлайн-табло, а итоги рабочего дня подводятся автоматически. Отличительная черта решения — встроенный интеллектуальный чат-бот на базе нейросети, который оперативно консультирует пользователей по всем возникающим вопросам.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.