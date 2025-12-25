«Группа Лента» установила кассы самообслуживания в 69 гипермаркетах

«Группа Лента» продолжает улучшать клиентский опыт. Компания установила 167 касс самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

Проект модернизации касс самообслуживания реализован в «Гипер Лентах» в более чем 40 городах. В трех гипермаркетах они появились впервые, а в 66 команда проекта провела реконструкцию кассовых зон, включавшую монтаж дополнительных терминалов.

Внедрение касс самообслуживания позволяет перераспределить поток покупателей между классическими кассами и КСО. Это увеличивает пропускную способность кассовой линии, сокращает время ожидания в очередях, а также снижает нагрузку на персонал гипермаркетов за счет современного формата обслуживания.

Команда Lenta tech (ИТ-бренд компании) уделила особое внимание выбору оборудования. Установленные кассы с обновленным программным обеспечением CSO V3 обладают улучшенным интерфейсом: упрощенный экран оплаты и логика работы в режиме консультанта повышают удобство и скорость использования для покупателей.

Всего в гипермаркетах установлено более 1500 касс самообслуживания, проект охватывает 99 процентов магазинов формата.