Axenix помогает APR повысить эффективность управления цепочками поставок

Консалтинговая технологическая компания Axenix завершила комплексный проект по оценке управления цепочками поставок (SCM) для компании APR, одного участников российского рынка дистрибуции автозапчастей. Проект позволил выявить возможности для сокращения уровня запасов, повышения качества сервиса, снижения логистических затрат и определить ключевые рычаги для достижения этих целей. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

APR работает на всей территории России и управляет сложными, многоуровневыми цепочками поставок. Спрос в сегменте дистрибуции автозапчастей отличается высокой вариативностью, а ассортимент — значительно большей номенклатурой по сравнению со многими другими розничными категориями, что создает специфические вызовы для управления и автоматизации. За последние два года отрасль претерпела существенные изменения в связи с выходом на российский рынок новых автомобильных брендов, которые повлияли на структуру запасов, цепочки поставок и ожидания клиентов по уровню сервиса. Это стало ключевым фактором привлечения APR внешней экспертизы Axenix.

Операционная модель APR потребовала комплексного диагностического подхода, охватывающего как процессы планирования товарных потоков, так и операционную логистику. Команда практики Integrated Business Planning компании Axenix провела сквозную оценку текущего состояния SCM: задокументировала процессы, выявила операционные «болевые точки», определила ограничения существующих ИТ-инструментов и оценила потенциал повышения эффективности.

Благодаря высокой вовлеченности управленческой команды APR удалось также протестировать ключевые гипотезы на выборках данных. Это позволило подтвердить достижимость целевых показателей и исключить избыточные предположения.

В результате оценки APR выявила значительный потенциал повышения эффективности цепочки поставок, включая сокращение уровня запасов на 22% за счет повышения зрелости процессов прогнозирования спроса и изменения подходов к пополнению. Команда Axenix предложила комплекс мер по оптимизации складской и транспортной логистики, которые позволят повысить уровень клиентского сервиса за счет повышения доступности товаров и сокращения сроков выполнения заказов. Реализация этих инициатив даст компании APR возможность увеличить выручку при одновременной оптимизации операционных логистических затрат.

Со стороны APR были выделены значительные ресурсы на подготовку данных, проведение интервью и интерпретацию результатов, чтобы выполнить комплексную диагностику цепочки поставок. Команда APR отметила, что совместный проект с Axenix помог взглянуть на операционную модель SCM через призму внешней экспертной оценки. В ряде направлений у APR получилось подтвердить свои гипотезы, а в других — получить ценные инсайты.

«Компания APR является признанным лидером отрасли дистрибуции автозапчастей, который устанавливает стандарты и задает высокую планку другим компаниям отрасли, что стало для нас определенным вызовом для реализации такого проекта. Основой предложенных нами инициатив стала накопленная экспертиза каждого участника команды и работа в полях на объектах компании», — сказала Татьяна Ваганова, ведущий эксперт практики управления цепями поставок компании Axenix.

Компании планируют партнерство в области автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов. Следующим этапом совместной работы станет прототипирование предложенных инициатив, таких как оптимизация товарных запасов и повышение точности прогнозирования.