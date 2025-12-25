57% предприятий готовы инвестировать в роботов с физическим ИИ по мере развития технологии

ГК «Цифра» опросила крупные промышленные компании, чтобы оценить готовность бизнеса к роботизации и определить барьеры для ее внедрения. Исследование показало, что 57% компаний готовы вкладываться в автоматизацию, если на рынке появятся универсальные роботы. Такие способны выполнять сразу несколько задач на предприятии благодаря физическому ИИ — технология позволит роботам действовать автономно и самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Исследование было проведено осенью 2025 г. В опросе приняли участие 145 представителей производств из восьми отраслей — металлообработки и тяжелого машиностроения, электронной, автомобильной промышленности, машиностроения и приборостроения, химическое промышленности, авиа- и ракетостроения, добывающей промышленности и группы прочих промышленных отраслей.

Среди тех, кто уже внедряет роботов «у станка», 41% выбирают российских производителей, а масштабную роботизацию сдерживает необходимость менять инфраструктуру и процессы на производстве.

Сколько компании готовы потратить на роботов

Российские компании открыты к роботизации: уже используют роботов почти четверть опрошенных (23%), планируют внедрять 40%. Среди тех, кто выделяет инвестиции на роботизацию в ближайший год, 32% планируют потратить до 50 млн руб., а 23% — более 100 млн руб. Инвестировать в оборудование от российского производителя предпочтут, главным образом, из-за стабильного сервиса и технической поддержки.

Среди задач, которые уже сегодня готовы передать роботам — загрузка заготовок на станок и обратно, транспортировка деталей между станками, а также проверка их качества. Компании заинтересованы и в том, чтобы применять роботов в физически трудных условиях: например, изготовление деталей при высоких температурах.

Идеальные роботы будущего — работают на ИИ и быстро окупаются

Доверять роботам больше задач компании готовы по мере развития технологий. 57% респондентов вложатся в роботов, если их внедрение будет быстрым и «под ключ», а сами роботы научатся выполнять одновременно сразу несколько задач благодаря физическому ИИ. Такая технология в будущем сделает сервисных и промышленных роботов полноценными помощниками человека на производстве и ускорит автоматизацию отрасли.

Также 43% будут готовы на роботизацию, если она быстро окупится. Большинство (81%) всех опрошенных компаний оптимальным считают срок до пяти лет. Из них 37% не готовы ждать больше двух-трех лет. Помимо длительных сроков окупаемости, компании называли и другие барьеры. Респондентов останавливает необходимость менять инфраструктуру и процессы на производстве: перестраивать цеха, адаптировать их под соседство людей и роботов, переобучать персонал. Поэтому 26% опрошенных будут инвестировать в готовые решения, которые не требуют длительной подготовки, а 21% — в те, которые минимизируют простои на производстве.

«Сегодня промышленность логично начинает роботизацию с роботов-манипуляторов, которые выполняют простые, повторяющиеся операции, например, загрузка и выгрузка деталей, перемещение заготовок. Это понятные, надежные и относительно недорогие решения. Многофункциональные роботы — следующий этап развития, к которому рынок только подходит. Пока предприятия не готовы к ним ни по цене, ни по уровню технологической готовности: внедрение требует перестройки цехов, изменения внутрицеховой логистики и существенной адаптации процессов. Поэтому ключевую роль в развитии роботизации будут играть специализированные компании, которые смогут проводить аудит производств, определять наиболее эффективные сценарии применения роботов и брать на себя внедрение решений “под ключ” без остановки производства», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.