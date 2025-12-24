В Ахтубинске полностью обновили сеть домашнего интернета

МТС завершила масштабную модернизацию сети домашнего интернета в Ахтубинске. Обновление телеком-инфраструктуры охватило весь город и позволило обеспечить жителям доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по обновлению сети начались в сентябре 2024 г. и велись поэтапно в 2025 г. во всех районах Ахтубинска, в частности в микрорайонах Степной и Первый, а также на улицах Сталинградской, Щербакова, Жуковского, Черно-Иванова, Нестерова и др. В результате работ обновленная сеть стала доступна более чем для десяти тысяч ахтубинских семей. Для значительной части жителей домашний интернет появился впервые. Модернизация сети позволила обеспечить стабильное подключение, необходимое для удаленной работы и обучения, использования онлайн-сервисов, систем умного дома и видеонаблюдения.

«Мы последовательно обновляем фиксированную сеть не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, где надежный домашний интернет имеет особое значение для повседневной жизни. В Ахтубинске нам удалось охватить практически весь город и создать инфраструктуру, рассчитанную на растущие цифровые потребности жителей. Работа над усовершенствованием инфраструктуры продолжается», - отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

«Для Ахтубинска развитие устойчивой цифровой инфраструктуры имеет особое значение. Современный домашний интернет обеспечивает жителям стабильный доступ к образованию, работе и государственным сервисам вне зависимости от внешних факторов. Реализованный проект – это вклад в комфорт и безопасность городской среды, а также в устойчивое развитие города», - отметил мэр Ахтубинска Александр Сиваков.