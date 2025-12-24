Система хранения данных Atlas.SM получила поддержку работы без кеша

Компания Atlas представила обновленную СХД Atlas.SM, архитектура которой теперь способна решать задачи хранения крупных заказчиков с использованием минимального объема оперативной памяти на контроллер — 32 ГБ. Такой подход позволяет значительно оптимизировать расходы на приобретение СХД корпоративного класса в условиях роста цен на модули памяти: согласно контрактам, стоимость отдельных видов DRAM и 3D NAND в декабре 2025 г. вырастет на 80–100% по сравнению с ноябрём этого же года, отмечают в компании Atlas.

В новой версии управляющего программного обеспечения СХД Atlas стало возможным перенаправить потоки ввода-вывода сразу в дисковый массив, минуя кеш-слой. За счет этого система под нагрузкой ведет себя предсказуемо, обеспечивая стабильное время отклика как при случайных мелких операциях, так и при работе с большими последовательными потоками. Для прикладных сценариев — от СУБД и виртуализации до систем видеонаблюдения и аналитики — именно такая предсказуемость и отсутствие «сюрпризов» по времени ответа зачастую важнее, чем ускорение за счет кеша ценой резкого удорожания.

Важным преимуществом системы является отсутствие эффекта деградации производительности в случае переполнения кэш-памяти при большой периодической нагрузке. Такие ситуации возникают в пиковые сезонные периоды, такие как конец календарного года и рост работы с отчетностями компаний, когда СХД работает с максимальной нагрузкой.

Дефицит серверной DRAM сильно усложняет масштабирование ИТ-инфраструктуры: производители фокусируются на ИИ-линейках, долгосрочные поставки достаются крупным заказчикам, а бюджеты «обычных» систем тратятся на ОЗУ вместо емкости и надежности. В этих условиях массивные кэш-модули в СХД превращаются из преимущества в источник лишних затрат и рисков.

«Atlas.SM — это стратегический ответ на рыночные вызовы, где стабильность и предсказуемость производительности важнее кратковременных пиков ускорения. Мы улучшаем механизмы работы с кеш-памятью, чтобы исключить зависимость от дефицитных компонентов, гарантировать ровную работу под любой нагрузкой и снизить общие эксплуатационные риски для заказчика», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

Использование СХД Atlas.SM без кеш-подсистемы не означает компромисс по надежности или сервисным возможностям. Система применяет классические механизмы защиты данных на уровне RAID и репликации, обеспечивая отказоустойчивость без введения дополнительной точки отказа в виде кеш-узла. Хранение организовано по принципу динамического выделения пространства: емкость не резервируется заранее, а распределяется по мере фактического поступления информации. Это повышает долю полезного дискового пространства, позволяет точнее прогнозировать рост и снижает требования к стартовой конфигурации по емкости, особенно при активном накоплении неструктурированных данных.

Системы Atlas готовы к развертыванию в компаниях и крупных государственных структурах, где приоритет отдается стабильности.