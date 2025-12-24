«Росатом» запустил в промышленную эксплуатацию ЕОС ЦЭА

Госкорпорация «Росатом» внедрила единую отраслевую систему «Централизованный электронный архив» (ЕОС ЦЭА), полностью построенную на отечественных технологиях. Это первое по масштабу и функциональным возможностям отраслевое ИТ-решение, которое обеспечивает долговременное хранение электронных документов в соответствии с требованиями российского законодательства в области архивного дела на протяжении всего срока хранения.

Проект, стартовавший в 2022 г., стал стратегическим ответом на отсутствие на рынке готовых решений, которые соответствовали бы строгим требованиям атомной отрасли. На сегодняшний день к ЕОС ЦЭА подключено уже более 240 организаций отрасли, перенесено около 65 млн документов, в системе работают порядка 13 тыс. пользователей, обеспечена интеграция с корпоративными информационными системами.

Заказчиком выступила госкорпорация «Росатом», исполнителями — отраслевые партнеры госкорпорации при методологической поддержке ЧУ «Центратомархив», управление проектом осуществлялось со стороны «Гринатома». Для зарубежного контура «Росатом» создает аналогичную информационную систему «Централизованный электронный архив для международного бизнеса» (ЦЭА МБ), внедрение запланировано на 2026 г.

По словам начальника управления документационного обеспечения госкорпорации «Росатом» Марины Ермаковой, проект позволил решить сразу три стратегические задачи: «В сфере управления данными фокус внимания «Росатома» как высокотехнологичной госкорпорации — на эффективности и безопасности. Внедрение ЕОС ЦЭА позволило обеспечить долгосрочную юридическую значимость документов, замкнуть их обработку внутри отрасли и укрепить технологический суверенитет».

Технологическим ядром ЕОС ЦЭА стала отечественная платформа «Атом.Контент» — собственная разработка отраслевой команды «Росатома». Новая система автоматизирует все ключевые процессы: от ведения номенклатуры дел, экспертизы ценности документов и формирования описей дел и актов о выделении к уничтожению с последующей передачей на архивное хранение или уничтожение до ведения архивных фондов, архивных учетных документов и построения архивной отчетности.

«Для профессионального архивного сообщества создание такой системы — новый качественный рубеж цифровизации архивной функции: на отраслевом уровне создана масштабная, полностью отечественная инфраструктура долговременного хранения электронных документов с обеспечением их юридической значимости. Автоматизация большинства процессов в ЕОС ЦЭА позволит снизить рутинность в работе и риски ошибок при работе и с документами на традиционном носителе», — отметила директор ЧУ «Центратомархив» Юлия Великая.

Архитектура ЕОС ЦЭА включает три подсистемы: оперативного хранения (для приема документов из интегрированных ИС и их хранения до передачи на архивное хранение или уничтожение в зависимости от их сроков хранения), архивного хранения (для документов длительного — свыше 10 лет —постоянного хранения и по личному составу) и технологического хранения (масштабируемое хранилище больших массивов контента недокументированной информации). По результатам аттестации ЕОС ЦЭА допущена к работе с персональными данными, коммерческой тайной и служебной информацией. Система включена в реестр российского ПО.