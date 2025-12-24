«Иридиум» и «Мультиллект» разработали новый высокопроизводительный российский ПАК для хранения данных

Компании «Иридиум» и «Мультиллект», разработчик отечественных серверов пятого поколения МЛТ-С (совместное предприятие «Азимута» и ИТ-холдинга «Т1»), разработали новый ПАК, на базе которого заказчики смогут строить высокодоступные и скоростные хранилища корпоративного класса для широкого спектра задач: от классического файлового хранения и поддержки кластеров виртуализации до организации объектных хранилищ.

Использование исключительно отечественных компонентов в составе ПАК – ПО из реестра Минцифры и оборудования из реестра Минпромторга — позволяет решать задачи импортозамещения. ПАК полностью независим от зарубежных решений, соответствует высоким требованиям информационной безопасности и готов к работе в критически важных инфраструктурах хранения.

Итоги проведенных испытаний и проверок ПАКа подтвердили полную совместимость распределенной системы хранения данных «Шторм» и серверного оборудования МЛТ-С. В рамках тестового стенда решение продемонстрировало 100% функциональность и стабильную работу. Нагрузочные испытания показали высокие результаты производительности во всех доступных режимах, включая доступ по протоколам iSCSI и S3.