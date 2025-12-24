Разделы

ИИ-агент помог сотрудникам офисов продаж MR в решении рутинных задач

Чтобы помочь сотрудникам ориентироваться в корпоративных стандартах, ИT-департамент девелопера MR совместно с командой по сервису и клиентскому опыту создал ИИ-агента. Ассистент доступен в Telegram, а пользоваться им могут только сотрудники офисов продаж. Бот обучен всем стандартам клиентского сервиса и гостеприимства MR и может отвечать на все возникающие вопросы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители MR.

«ИИ-агент помогает находить ответы на повседневные вопросы. Это позволяет сократить время на обучение новых сотрудников, снижая нагрузку на коллег, участвующих в их адаптации. Новичкам важно оперативно получать информацию, даже если куратора нет рядом. Агент решает и еще одну важную задачу — обеспечивает единство клиентского сервиса во всех офисах продаж компании: от внешнего вида до стандартов общения», — сказала Наталья Офицерова, заместитель генерального директора по организационному развитию MR.

Основу базы знаний ИИ-агента составляют корпоративные стандарты внешнего вида, коммуникации, обслуживания по телефону, гостеприимства и техники продаж. На любой вопрос ответ можно получить за считанные секунды. Искусственный интеллект также провел аттестацию сотрудников офисов продаж. Он предлагал различные кейсы, анализировал устные ответы, сопоставлял их с эталонными решениями от экспертов и на основе данных выставлял оценки по компетенциям.

MR развивает различные цифровые сервисы, которые помогают всем сотрудникам в решении повседневных задач. Так, внутри компании также работает ИИ-агент, обученный на всех базах девелоперских проектов. Любой сотрудник при необходимости может написать вопрос и оперативно получить ответ о текущем строительстве, площадях проектов или этапах их реализации. Он даже может помочь с формулированием новых идей и креативов.

Другой ИИ-ассистент во время совещаний помогает в протоколировании встреч. Он переводит голос в текст, умеет определять спикеров, убирать из речи слова-паразиты и составлять отчеты по итогам совещаний. Впоследствии их можно посмотреть на корпоративном сайте.

