Четверть крупнейших компаний России тратит на ИБ более 100 млн руб. в год

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование ИТ рынка России. Согласно его результатам, сегмент крупнейшего отечественного бизнеса в 24% случаев тратит на информационную безопасность (ИБ) более 100 млн руб. в год. Более всего тратят на ИБ компании из сферы ИТ, развлечения и медиа, финансов и добычи полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Данные получены на основе опроса и последующей серии интервью представителей 700 компаний В опросе принимали участие специалисты, компетентные в вопросах цифрового развития в соответствующих компаниях: более половины опрошенных составили представители высшего менеджмента компаний.

Инвестиции в ИБ зависят от величины бизнеса. В крупнейшем сегменте 24% компаний тратят на кибербезопасность более 100 млн руб. в год. В среднем бизнесе более 10 млн руб. на ИБ тратят лишь 8% компаний, 56% опрошенных инвестируют в защищенность от 500 тыс. до 10 млн руб. В микро и малом бизнесе инвестиции в ИБ более 10 млн руб. есть лишь у 4% опрошенных, 34% тратят на кибербезопасность от 500 тыс. до 10 млн руб., но в основном затраты не превышают 500 тыс. руб.

Более всего тратят на ИБ компании из сферы ИТ, развлечения и медиа, финансов и добычи полезных ископаемых. Компании из данных отраслей более чем в четверти случаев инвестируют в ИБ более 10 млн руб. Также активно инвестируют в ИБ компании из здравоохранения, ритейла, а также сферы науки и образования.

Компании все чаще диверсифицируют риски, привлекая нескольких внедоров: 28% предприятий пользуются услугами двух ИБ компаний, 39% – трех и более. При этом чем больше заказчик, тем большим числом вендоров она пользуется. В крупнейшем сегменте услугами одного ИБ вендора пользуются лишь четверть компаний, а трех и более – 52%. В среднем бизнесе с одной ИБ компанией работает уже 38% заказчиков, а с тремя и более – 35%, в микро и малом бизнесе это соотношение достигает 43% и 25%.

