Разделы

Бизнес
|

«Биатех» – новое название BIA Technologies

Интегратор и вендор ИТ-решений BIA Technologies завершил ребрендинг. Изменения затронули как визуальный стиль, так и бренд компании - теперь она будет работать как «Биатех». Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

«Чтобы расти, опережая рынок, нужно меняться быстрее других. Более 10 лет мы реализуем проекты по автоматизации ключевых бизнес-процессов клиентов и дополняем их передовыми решениями на основе математической оптимизации и ИИ. Мы концентрируемся на эффективности логистики и управлении производительностью массивных конфигураций «», интегрируем цифровые технологии во все аспекты деятельности собственной компании и начинаем трансформацию с себя. Нам было важно сохранить знакомую для сотрудников и узнаваемую для клиентов часть названия и подчеркнуть технологическую сферу нашего бизнеса. При этом название должно было быть уникальным, чтобы стать ИТ-брендом. Так появился Биатех», – отметил генеральный директор компании Александр Наумцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще