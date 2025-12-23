Разделы

Системы хранения данных Nimbus «Гром» и «Молния» вошли в реестр российской промышленной продукции.

ООО «Технолид» — российский разработчик комплексных ИT-решений, объявляет о важном достижении: системы хранения данных (СХД) Nimbus «Гром» и Nimbus «Молния» успешно прошли все необходимые проверки и включены в Реестр российской промышленной продукции (РРПП). Это подтверждает высокий уровень локализации производства и разработки оборудования и программного обеспечения на территории России. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

Включение СХД Nimbus в РРПП имеет стратегическое значение, так как предоставляет этим системам преимущества при участии в государственных и корпоративных закупках, согласно Постановлению Правительства РФ № 878. Это гарантирует государственным и окологосударственным заказчикам доступ к высокопроизводительным и надежным отечественным решениям для хранения критически важных данных.

СХД «Гром» подходит для организаций среднего и крупного бизнеса, которым требуется масштабируемое решение для хранения данных с возможностью адаптации к различным типам нагрузок.

СХД «Молния» – решение премиум-класса для организаций, чей бизнес зависит от скорости обработки данных и требует инфраструктуры хранения с высокой пропускной способностью. Для отраслей, как телекоммуникации, финансы, госучреждения и производство.

