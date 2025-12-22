«Жижи»: ИИ-поиск в России в 2026 году перейдет от выдачи ответов к принятию решений

К 2026 г. российский рынок поиска вступит в фазу структурных изменений: классическая модель с поисковой строкой и списком ссылок окончательно уступит место ИИ-поиску, встроенному в повседневные и деловые сценарии. Поисковые сервисы будут выступать не столько инструментом навигации по информации, сколько интеллектуальным слоем, сопровождающим пользователя в работе, покупках и принятии решений. Об этом CNews сообщили представители компании «Жижи».

Сдвиг в поведении пользователей стал заметен уже в 2024–2025 гг., когда диалоговые интерфейсы начали вытеснять классическую модель поиска. Пользователь все реже формулирует запросы в виде набора ключевых слов и все чаще обращается к ИИ как к собеседнику, ожидая готового, связного ответа и практического результата.

В компании выделяют несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие ИИ-поиска в России в 2026 г. Первый – переход от поиска совпадений к поиску смысла. Семантические модели ориентируются не на ключевые слова, а на намерения пользователя и контекст запроса. В результате ИИ не просто подбирает информацию, а выстраивает рассуждение, предлагает варианты и учитывает ограничения, заданные в диалоге.

Второй тренд связан с ростом значимости доверия и проверяемости данных. На фоне распространения генеративных моделей вопрос источников данных и достоверности ответов становится критически важным для пользователей. Пользователи все чаще ожидают от ИИ-поиска прозрачности, а именно указания источников, цитирования и понимания степени уверенности ответа.

«Российский пользователь изначально настроен критично к информации. Поэтому ИИ-поиск без понятного происхождения данных не воспринимается как надежный инструмент. Мы видим движение рынка к стандарту, при котором ссылки, цитаты и режимы строгого факт-чека становятся обязательной частью поискового продукта», – сказал генеральный директор и сооснователь «Жижи» Алексей Нечаев.

Третий тренд – углубленная персонализация поиска. ИИ-поиск учитывает не только историю запросов, но и роль пользователя, временной контекст и сценарий использования. Один и тот же запрос формирует разные ответы для студента, предпринимателя или управленца. При этом усиливается запрос на контроль над персональными данными: пользователи и бизнес ожидают прозрачности в их использовании и возможности разделять личный и рабочий контуры взаимодействия с ИИ.

Наиболее значимым с точки зрения трансформации рынка Нечаев называет развитие ИИ-агентов, способных выполнять действия от имени пользователя. Речь идет не только о рекомендациях, но и о самостоятельном выборе товаров и услуг в заданных рамках. Это меняет экономику e-commerce и маркетплейсов: основным «покупателем» витрин становится алгоритм, а не человек.

«Когда решение принимает ИИ-агент, маркетинговые приемы теряют эффективность. Алгоритм оперирует цифрами, отзывами, надежностью поставщика и условиями исполнения. Это меняет саму логику конкуренции и заставляет бизнес пересматривать подходы к продвижению», – сказал он.

Еще один важный вектор – развитие корпоративного ИИ-поиска. Российские компании и государственные структуры работают с огромными массивами документов, регламентов и нормативных актов, доступ к которым традиционно затруднен. ИИ-поиск корпоративных данных позволяет превратить внутренние архивы в инструмент управленческих решений и становится фактором конкурентоспособности.

«Мы входим в период, когда вопрос уже заключается не в том, будет ли ИИ-поиск доминировать, а в том, на каких условиях он станет посредником между человеком и информацией. Реальное информационное преимущество получат те, кто научится осознанно работать с ИИ-поиском, проверять его выводы, задавать рамки и контролировать контекст», – сказал Алексей Нечаев.