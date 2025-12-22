В Москве открыли завод по изготовлению щелочных батареек с системой рециклинга

На столичной площадке запущено производство алкалиновых батареек полного цикла, предусматривающее использование переработанных элементов питания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Завод будет выпускать изделия в двух форм-факторах: АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые) — в трех категориях, различающихся по емкости и сроку службы.

«Столица стала привлекательным местом для инвестиций — сегодня в Москве уже работает почти 4,6 тыс. промышленных компаний, и их число продолжает расти. Так, в городе начал работу завод алкалиновых батареек. Один из ключевых элементов проекта — его экологическая стратегия, включающая замкнутый производственный цикл с возвратом вторичных материалов в процесс изготовления новой продукции», — сказал Анатолий Гарбузов.

Компания «Первый завод гальванических элементов» разработала технологию глубокой переработки батареек, за счет которой будет возможно повторно вовлекать до 4000 тонн материалов (в том числе цинк и марганец) и снижать себестоимость продукции на 15–25%.

«Такой подход позволит использовать до 70 процентов вторичных ресурсов, полученных от отработанных изделий. Запуск стал возможен после десяти лет интенсивной работы, в течение которых удалось наладить сотрудничество с отечественными производителями сырья, разработать лабораторное оборудование для тестирования компонентов, внедрить высокоскоростную автоматизированную линию и подготовить специалистов для ее обслуживания», — отметил генеральный директор предприятия Денис Корнилов.

Мощности рассчитаны на выпуск от 200 тыс. батареек в сутки.