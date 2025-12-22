Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания

Торговая сеть «Перекресток» подключила все кассы самообслуживания во всех супермаркетах к сервису подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max. Решение упростит процесс покупки товаров 18+ для покупателей и оптимизирует трудозатраты персонала. Об этом CNews сообщили представители торговой сети «Перекресток».

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который находится в профиле пользователя в Max. QR-код позволяет подтверждать возраст без бумажного паспорта при покупке товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания.

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Сделать скриншот цифрового ID невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом на кассе самообслуживания, покупателю достаточно отсканировать товар, а затем QR-код из мессенджера Max и оплатить покупку.

«Мы постоянно совершенствуем клиентский опыт и стремимся сделать процесс совершения покупок максимально удобным и быстрым. Так, теперь покупатели с продуктами, требующими подтверждение возраста, не должны ждать сотрудников зала или выбирать классические кассы – они могут самостоятельно отсканировать и оплатить свою корзину товаров на кассе самообслуживания, просто авторизовавшись через мессенджер Max. Внедрение технологии во всех супермаркетах сети также позволит нам существенно сократить трудозатраты сотрудников, которые ранее контролировали и сопровождали процесс покупки товаров с возрастным ограничением», – отметил Александр Чухонцев, директор по развитию и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google

Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще