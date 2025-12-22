Разделы

Техника
|

«РобоКорп» провел первый практический урок по робототехнике для школьников и студентов

Компания «РобоКорп» (подразделение корпорации ITG по производству беспилотных роботизированных систем) провел практикум для школьников и студентов по разработкам робототехнических систем для развития навыков будущего поколения инженеров России. Учащиеся увидели, как современные отечественные технологии трансформируют гражданские отрасли, и узнали принципы работы автономных систем. Об этом CNews сообщили представители «РобоКорп».

На практикуме школьники и студенты разобрали примеры применения роботов для мониторинга объектов инфраструктуры, контроля промышленных площадок и обследования акваторий морей и рек. Также специалисты «РобоКорп» показали, как аппараты поддерживают стабильную работу технологических процессов: контролируют оборудование, предотвращают аварийные ситуации и фиксируют отклонения в работе систем.

Особое внимание организаторы практикума уделили практическим кейсам, где беспилотные платформы и межсредовые роботы способствуют повышению эффективности операций для бизнеса и муниципальных служб: автоматизируют рутинные задачи, ускоряют проверку объектов и минимизируют риски, делая процессы безопаснее и экономичнее.

«Задача компании «РобоКорп» — создавать инновационные решения и передавать молодому поколению инженеров понимание того, как эти технологии формируют будущее. Мы видим огромный интерес ребят к робототехнике и считаем важным поддерживать инициативы, которые помогают им войти в технологическую сферу и развиваться внутри нее», — отметил Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

ИТ-«дочка» «Росатома» вскрыла гигантскую кубышку и пустила миллиарды на российское ПО

Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще