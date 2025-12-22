«РобоКорп» провел первый практический урок по робототехнике для школьников и студентов

Компания «РобоКорп» (подразделение корпорации ITG по производству беспилотных роботизированных систем) провел практикум для школьников и студентов по разработкам робототехнических систем для развития навыков будущего поколения инженеров России. Учащиеся увидели, как современные отечественные технологии трансформируют гражданские отрасли, и узнали принципы работы автономных систем. Об этом CNews сообщили представители «РобоКорп».

На практикуме школьники и студенты разобрали примеры применения роботов для мониторинга объектов инфраструктуры, контроля промышленных площадок и обследования акваторий морей и рек. Также специалисты «РобоКорп» показали, как аппараты поддерживают стабильную работу технологических процессов: контролируют оборудование, предотвращают аварийные ситуации и фиксируют отклонения в работе систем.

Особое внимание организаторы практикума уделили практическим кейсам, где беспилотные платформы и межсредовые роботы способствуют повышению эффективности операций для бизнеса и муниципальных служб: автоматизируют рутинные задачи, ускоряют проверку объектов и минимизируют риски, делая процессы безопаснее и экономичнее.

«Задача компании «РобоКорп» — создавать инновационные решения и передавать молодому поколению инженеров понимание того, как эти технологии формируют будущее. Мы видим огромный интерес ребят к робототехнике и считаем важным поддерживать инициативы, которые помогают им войти в технологическую сферу и развиваться внутри нее», — отметил Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп».