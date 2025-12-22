Почти половина жителей России планирует подработку на новогодних праздниках

«Авито Реклама» и «Авито Подработка» провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет, чтобы узнать, сколько жителей России планируют подрабатывать в новогодние праздники, какие форматы они рассматривают и как планируют распорядиться дополнительно заработанными средствами. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Исследование показало, что в конце года растет спрос на гибкие форматы занятости, которые позволяют совмещать праздничные планы и дополнительный заработок. Самой популярной (21%) подработкой стало выполнение дополнительных задач на основной работе, а средний ожидаемый заработок составил 26 727 руб.

В новогодние праздники 16% опрошенных планируют подработку, еще 25% рассматривают такую возможность. Регулярно подрабатывают в течение года, в том числе в праздничные дни, 8% респондентов. Пока не определились 18% респондентов, а треть (33%) не планируют дополнительную занятость. Таким образом, значительная часть респондентов (40%) допускают или уже запланировали подработку в этот период.

Планируете ли вы подрабатывать в период новогодних праздников?

Чаще всего подрабатывать на новогодних праздниках планируют специалисты сферы услуг (33%), частные мастера (30%), сотрудники салонов красоты (29%), водители и курьеры (28%), маркетологи, PR-специалисты и сотрудники поддержки (по 27%).

О возможностях подработки участники опроса чаще всего узнают от окружения, в том числе от друзей, коллег и родственников (44%). Рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах замечают 34% респондентов, рекламу в соцсетях – 24%. Источником информации 23% респондентов называют рекламу в поисковых системах, видеоплатформы – 9%, ТВ – 8%, а сервисы коротких роликов – 6%.

Самый популярный формат подработки в новогодние праздники – дежурства и дополнительные задачи на основном месте работы (21%). Второе место занимает курьерская доставка, такси и перевозки (14%) – направления, которые традиционно востребованы в период праздничного сезона из-за увеличения объема покупок и поездок. Смены в магазинах и розничной торговле выбирают 11% респондентов, столько же рассматривают варианты в логистике и на складах (11%).

Какой формат подработки на новогодних праздниках вы рассматриваете в первую очередь?

Чаще всего (38%) респонденты рассчитывают заработать в новогодние праздники до 20 000 руб. Еще 26% планируют доход в диапазоне от 20 001 до 40 000 руб., 11% — от 40 001 до 60 000 руб. Более 60 000 руб. планируют заработать 7% респондентов. В среднем респонденты рассчитывают заработать в новогодние праздники 26 727 руб.

Дополнительный доход жители России чаще всего планируют направить на повседневные расходы — продукты, одежду, бытовые нужды. Так ответили 38% респондентов. Сбережения назвали 30%, при этом почти четверть (22%) собираются потратить средства на подарки и другие расходы к праздникам. Крупные покупки, например технику, мебель или ремонт, рассматривают 14%. Еще 13% направят средства на хобби и развлечения, 12% —на путешествия, а 9% — на обучение и саморазвитие. На инвестиции и на запуск собственного дела планируют направить доход 8% и 6% респондентов соответственно.

На что вы планируете потратить заработанные деньги?

Респонденты по-разному оценивают, сколько времени готовы тратить на подработку: 9% рассчитывают подрабатывать до 2 часов в день, 27% — от 2 до 4 часов, четверть (25%) – от 4 до 6 часов. Занятость на 6–8 часов в день выбирают 15%, более 8 часов – 9%. Для каждого десятого (10%) решение зависит от графика и количества доступных смен.