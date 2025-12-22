Новый релиз «1С:ТОиР Корп» от «Деснола»: финансовый контроль МТО в мастер-системе и «Мобильной бригаде»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», выпустила обновления EAM-системы «1С:ТОиР Корп» 3.0.21.8 и сопутствующего приложения «Мобильная бригада» 3.19.1. Новые возможности релизов помогают повысить точность учета затрат и оптимизировать процесс материально-технического обеспечения ремонтов. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Релиз «1С:ТОиР Корп» 3.0.21.8 от «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, представляет ценность, в первую очередь, для руководителей служб технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, инженеров по планированию, специалистов материально-технического обеспечения (МТО) и сотрудников ремонтных бригад — всех, кто отвечает за финансовую управляемость и оперативную отчетность о проведенных ремонтах.

Замкнутый цикл учета затрат в подсистеме МТО

Подсистема МТО служит ключевым инструментом для финансовой управляемости процессов ТОиР. Ее основная функция — формирование полного и замкнутого цикла учета затрат. В новом релизе «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» были актуализированы ключевые отчеты в модуле МТО: «Затраты номенклатуры», «Фактические затраты по объектам ремонта» и «План-фактный анализ затрат МТО».

Помимо данных о расходе материалов, в этих отчетах отображается информация об установленных запчастях из документа «Операция с запчастями». Теперь инженер по планированию может собирать данные по фактическим затратам на ремонты за календарный год и видеть информацию не только по расходу материалов, но и по всем установленным запчастям, что позволяет получить полную картину затрат за период. Это позволяет исключить риски недоучета и искажения фактической стоимости ремонтных мероприятий.

Для документа «Операция с запчастями» была добавлена новая печатная форма «Акт о приемке выполненных работ», в которой автоматически формируется полный список запчастей с указанием их стоимости. Теперь факт замены запчасти можно не только учесть в программе, но и официально оформить на одном документе: сформированный из системы акт можно сразу подписать, оплатить и отразить в бухгалтерии. Такая опция позволяет устранить необходимость в дополнительных бумажных формах и ускоряет закрытие финансовых операций, повышая прозрачность учета.

Автоматизация учета затрат в мобильном приложении

При выполнении ремонтных работ важно сразу видеть, какие материалы и трудозатраты требуются для конкретной операции — это помогает точнее планировать задания и избегать задержек в согласовании работ. С выходом релиза 3.19.1 мобильного приложения «Мобильная бригада» от компании «Деснол», разработчика и интегратора решения, реализована автоматическая загрузка затрат технологических операций. Теперь при добавлении технологической операции в заявку или акт ее материальные и трудовые затраты автоматически подтягиваются в документ из мастер-системы «1С:ТОиР Корп». Например, механик выполняет работу по выявленному дефекту. При закрытии акта он добавляет выполненные технологические операции, после чего все связанные материальные и трудовые затраты автоматически подтягиваются в документ. Ранее ему приходилось вносить эти данные вручную, что затрудняло оперативную отчетность и могло приводить к ошибкам.

Таким образом, новые релизы «1С:ТОиР Корп» 3.0.21.8 и сопутствующего мобильного приложения «Мобильная бригада» 3.19.1 позволят закрыть ключевые узкие места в управлении ремонтами: обеспечить 100% прозрачность затрат для качественного учета МТО и снизить количество рутинных операций в работе ремонтных бригад.