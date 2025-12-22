«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT

«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT. Аналитика показывает, что в ноябре 2025 г. моделью воспользовались 50 тыс. порталов. Также в декабре число ежемесячных обработанных запросов более чем в 15 пользовательских сценариях приблизилось к отметке в 3 млн. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

BitrixGPT — собственная ИИ-модель онлайн-сервиса для совместной работы «Битрикс24». Она встроена в ключевые решения платформы: «Чаты», «Синк», «Задачи», CRM, «Сайты», «Ленту» и «Почту». В декабре 2024 г. компания выпустила собственную модель для повышения безопасности решений, независимости от сторонних вендоров и гибкой настройки пользовательских сценариев — и сейчас готова подвести итоги ее работы за прошедший год.

В планах у компании в ближайшее время — расширить количество пользовательских сценариев с участием ИИ-модели.

«Создание собственной ИИ-модели стало наиболее эффективным решением для нас и наших клиентов. Переход для пользователей прошел бесшовно, повысил производительность, качество ответов и обеспечил регулярные обновления. Мы видим хорошие результаты нашей работы за первый год, и не планируем останавливаться на достигнутом: наша компания находится в постоянном процессе улучшения и модернизации BitrixGPT, чтобы обеспечить максимальную полезность ИИ-модели для пользователей», — Сергей Нотевский, AI-lead «Битрикс24».