Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и «Диамант» объявили о завершении работ по взаимной интеграции собственных разработок. Партнерство направлено на создание комплексных отказоустойчивых решений для организаций любого масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций и государственных структур.

В рамках совместной работы система резервного копирования RuBackup 2.7 успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой ленточных библиотек «Диамант»: «Селенга 400», «Селенга 800», «Селенга 2000» и «Селенга.Архив», которые поддерживают современные стандарты LTO-7, LTO-8, LTO-9 и LTO-10.

Администраторы получают возможность напрямую подключать и гибко настраивать ленточные библиотеки через интуитивный интерфейс RuBackup, создавать пулы хранения и управлять слотами. Совместное решение также гарантирует высокий уровень безопасности за счет применения 256-битного шифрования AES на этапе архивирования, что надежно защищает информацию как при передаче, так и при долгосрочном хранении.

«Наше совместное решение позволяет использовать ленточные библиотеки «Диамант» в качестве высоконадежного, масштабируемого и защищенного хранилища, полностью интегрированного в современную систему резервного копирования RuBackup. Это значительно повышает общую эффективность, управляемость и безопасность процессов защиты информации в организациях», — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Совместная работа с RuBackup — это логичный шаг для создания полноценного защищенного контура данных. Наши ленточные библиотеки «Селенга», признанные эталоном надежности для долгосрочного архивирования, теперь получают мощный современный инструмент управления в лице RuBackup. Это партнерство укрепляет российский рынок систем сохранения данных, предлагая предприятиям любого масштаба завершенное, безопасное и экономичное решение», — сказал Денис Жаров, коммерческий директор «Диамант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC второпях оснащает завод в США передовым оборудованием ценой падения прибыли почти до нуля

Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут

Состоялся орбитальный бой военных спутников США и Китая

Обзор: Рынок СЭД 2025

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще