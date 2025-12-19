«РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и «Диамант» объявили о завершении работ по взаимной интеграции собственных разработок. Партнерство направлено на создание комплексных отказоустойчивых решений для организаций любого масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций и государственных структур.

В рамках совместной работы система резервного копирования RuBackup 2.7 успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой ленточных библиотек «Диамант»: «Селенга 400», «Селенга 800», «Селенга 2000» и «Селенга.Архив», которые поддерживают современные стандарты LTO-7, LTO-8, LTO-9 и LTO-10.

Администраторы получают возможность напрямую подключать и гибко настраивать ленточные библиотеки через интуитивный интерфейс RuBackup, создавать пулы хранения и управлять слотами. Совместное решение также гарантирует высокий уровень безопасности за счет применения 256-битного шифрования AES на этапе архивирования, что надежно защищает информацию как при передаче, так и при долгосрочном хранении.

«Наше совместное решение позволяет использовать ленточные библиотеки «Диамант» в качестве высоконадежного, масштабируемого и защищенного хранилища, полностью интегрированного в современную систему резервного копирования RuBackup. Это значительно повышает общую эффективность, управляемость и безопасность процессов защиты информации в организациях», — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Совместная работа с RuBackup — это логичный шаг для создания полноценного защищенного контура данных. Наши ленточные библиотеки «Селенга», признанные эталоном надежности для долгосрочного архивирования, теперь получают мощный современный инструмент управления в лице RuBackup. Это партнерство укрепляет российский рынок систем сохранения данных, предлагая предприятиям любого масштаба завершенное, безопасное и экономичное решение», — сказал Денис Жаров, коммерческий директор «Диамант».