Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 000 аудио- и видеозадач

Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 тыс. аудио- и видеозадач. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Аудио и Видео Задачи AI» — сценарий постановки задач с использованием искусственного интеллекта в «Битрикс24». ИИ распознает поручения в голосовых и видеосообщениях: определяет исполнителя, срок, формулирует чек-листы и автоматически создает задачи. Функция стала доступна после релиза «Битрикс24 Космос» в ноябре 2025 г. Согласно аналитике компании, за месяц с момента запуска функции, голосом было поставлено более 21 тыс. задач. На наиболее активных порталах зафиксировано от 50 до 100 таких поручений.

Статистика подтверждает, что инструмент оказался полезен пользователям для сокращения рутины, контроля договоренностей и статусов по проектам.

«Мы первые придумали выпустить постановку аудиозадач в нашем продукте. Это добавляет теплоты и эмоций в корпоративные коммуникации. Результат превзошел ожидания. За месяц наши пользователи поставили 21 тыс. аудиозадач. Это невероятно удобно. Достаточно записать аудио- или видеосообщение с указанием, что человеку надо сделать. После быстрой расшифровки задача ставится автоматически, с описанием и деталями, что ты ранее надиктовал», — Олег Строкатый, руководитель отдела контроля качества в «Битрикс24».