Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент»

Оператор «ГПБ Мобайл» объявил о запуске «Ассистента» — сервиса, который обрабатывает непринятые вызовы и помогает абонентам не пропустить важные звонки. Подключить его можно в мобильном приложении оператора на Android.

Сервис «Ассистент» доступен для абонентов «ГПБ Мобайл», в том числе являющихся клиентами Газпромбанка. «Ассистент» представлен в двух вариантах. Базовая версия доступна бесплатно: в роли помощника выступает персонаж Майя с женским голосом, которая может обработать до 30 звонков в месяц, а записи разговоров в этом режиме сохраняются в течение 30 дней. Продвинутая версия платная, ее стоимость составляет 3 руб. в день. Абонент может выбрать, кто будет его голосовым помощником: персонаж Майя с женским голосом или персонаж Алексей с мужским голосом. В этой версии нет ограничений на количество обрабатываемых звонков, а записи разговоров хранятся на протяжении 6 месяцев.

В функционал обеих версий входит автоматический ответ на непринятый звонок за абонента, ведение аудиозаписи, сохранение записи разговора, текстовое преобразование аудиозаписи звонка, ведение истории принятых звонков и возможность настроить уведомления абонента о пропущенных звонках. Продвинутая версия сервиса предлагает расширенный функционал: в приложении можно настроить, как именно «Ассистент» будет представлять абонента собеседнику, а также заранее выбрать причину недоступности абонента.

«Ассистент» не просто принимает звонки, он ведет диалог за абонента, уточняет цель вызова и превращает голосовое сообщение в текст, предоставляя полный отчет о каждом разговоре. Сервис автоматически отвечает, если абонент не успел взять трубку, его номер занят, телефон выключен или находится вне сети. После каждого такого вызова аудиозапись и текстовая расшифровка будут доступны в мобильном приложении. Вся информация о вызовах, обработанных «Ассистентом», сохраняется в разделе «Записи звонков». В мобильном приложении доступна гибкая настройка уведомлений: абонент сам выбирает, как часто «Ассистент» будет сообщать о принятых вызовах.