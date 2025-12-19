ИИ в роли риелтора: каждый третий россиянин консультируется с нейросетями по вопросам недвижимости

Россияне активно используют возможности генеративного искусственного интеллекта в решении жилищных вопросов. Об этом говорится в исследовании ГК «Садовое кольцо». Треть опрошенных применяют ИИ для решения задач, связанных с недвижимостью, будь то подбор объектов для покупки или аренды, проверка документов или расчёт наиболее выгодных условий сделки.

Чаще всего, примерно в половине случаев, горожане обращаются к цифровому помощнику для поиска вариантов аренды или покупки жилья. Ещё четверть опрошенных применяет нейроалгоритмы, чтобы прояснить юридические моменты, например проанализировать условия составленного договора.

Ещё 17,4% респондентов советуются с умным чат-ботом по финансовым вопросам: покупая недвижимость, с помощью ИИ они оценивают оптимальные параметры сделки.

При этом почти каждый пятый сторонник технологий принимает окончательное решение самостоятельно, лишь опираясь на подсказки искусственного интеллекта.

Кроме того, нейросети популярны у россиян в качестве повседневного консультанта для получения идей по ремонту, дизайну или планировке жилого пространства.

ИИ действительно может существенно помочь покупателям жилья в выборе конкретного объекта, считает Пётр Барсуков, бизнес-консультант, партнёр компании Develika: «Запрос формируется исходя из потребности конкретного человека. Обработав его, ИИ предлагает пользователю шорт-лист проектов. В будущем, думаю, деятельность консультанта сместится на то, чтобы помочь клиенту наиболее точно определить свои потребности и правильно их сформулировать. Сейчас консультант, как правило, предлагает то, что ему самому известно или в чем он имеет личную заинтересованность. Но современные покупатели не хотят строить свои стратегии, основываясь на предвзятых мнениях».

Таким образом, преимущество ИИ — в его непредвзятости. Чат-бот хорошо зарекомендовал себя в вопросах анализа больших данных, но в то же время модели машинного обучения всё ещё плохо понимают контекст и лишены эмпатии. Поэтому, несмотря на растущую популярность технологии, большинство (66%) респондентов пока не готово довериться искусственному интеллекту в вопросах недвижимости. Среди популярных причин отказа от технологий — недостаток понимания и навыков, а также недоверие к советам алгоритмов.

Действительно, чат-бот часто искажает или приукрашивает информацию. Это явление называют «галлюцинациями» нейросети: если у неё нет ответа, она выдаёт выдуманные данные, которые люди могут принять за правду. В простых ситуациях бот даёт полезные рекомендации и вызывает доверие. Однако в сложных случаях он начинает фантазировать и может ввести доверчивых пользователей в заблуждение.

«Я смотрю на ИИ как на виртуального сотрудника. Решение задачи во многом зависит от того, как она сформулирована: ИИ может быстрее решить рутинные вопросы. Полагаю, что уже в ближайшем будущем на рынке недвижимости будут цениться специалисты, которые в состоянии правильно поставить задачу боту-помощнику, верно оценить результаты и, самое главное, принять ответственное решение. Эти качества востребованы уже сейчас, а в дальнейшем, в связи с развитием индустрии искусственного интеллекта, станут обязательны и незаменимы», — сказал Пётр Барсуков.

Для многих нейросеть из технологической новинки уже превратилась в бесценного помощника в самых разных сферах, включая рынок недвижимости. Однако, по мнению экспертов, пока рано говорить, что искусственный интеллект может заменить специалистов в этой области. Такое станет возможным, только когда надёжность его рекомендаций будет доказана.