HRlink усиливает направление разработки новых продуктов

Команда HRlink, участника российского рынка кадрового ЭДО, продолжает расти. На должность директора по развитию новых продуктов назначена Елизавета Шмырева. Она займется расширением продуктового портфеля HRlink в сфере комплексной HR-автоматизации. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Елизавета более 10 лет занималась развитием коммерческого направления в российских и международных компаниях. В частности, руководила направлением по работе с ключевыми Enterprise клиентами «Яндекса», а также отвечала за развитие сервиса «Яндекса» «Едадил». Под руководством Елизаветы были запущены команды прямых продаж и аккаунтинга, выстроен системный маркетинг и работа с ключевыми клиентами. Кроме того, было запущено e-commerce направление, которое доказало свою востребованность на рынке и к 2023 г. обеспечивало около 50% от общей выручки «Едадил».

HRlink Елизавета Шмырева

В команде HRlink Елизавета займется запуском новых решений в сфере HR-автоматизации. Это часть глобальной стратегии HRlink по развитию флагманского продукта в экосистемном направлении. Под руководством Елизаветы клиенты получат новые инструменты для автоматизации HR-процессов. В планах компании на следующий год релизы кадрового электронного архива, расширение функционала HRlink Pro (тикет-система, расширенные возможности раздела «Новости», мессенджер, календарь), а также развитие партнерского функционала командировок.

«За годы работы я сталкивалась с множеством интересных вызовов. Например, нужно было фактически с нуля выстраивать систему взаимодействия с ключевыми клиентами и партнерами, включая разработку процессов и формирование профильных команд, адаптацию продуктов под потребности заказчиков. Этот опыт поможет улучшать функциональность HRlink, охватывая сервисами все больше задач, которые ежедневно выполняют HR и кадровые специалисты», — сказала Елизавета Шмырева.

«Мы хотим давать клиентам больше ценности — предоставить максимально комплексный сервис высокого уровня. Поэтому автоматизируем в рамках HRlink как можно больше процессов, которые охватывают разные этапы жизненного цикла сотрудника, а также настраиваем интеграции с другими инструментами HR-автоматизации. Благодаря этому нашу платформу можно использовать как единую точку входа для решения большинства задач в сфере HR. Мы рассчитываем, что Елизавета как директор по развитию новых продуктов усилит это направление, и HRlink будет еще больше интегрирован в повседневную рутину наших клиентов», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.