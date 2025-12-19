Разделы

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала цифровую инвестиционную платформу

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила демо-версию приложения TradeLine – платформы для управления инвестициями, которая упрощает взаимодействие между финансовыми организациями и их клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение ориентировано на заказчиков из финансовой отрасли, заинтересованных в расширении продуктовой линейки и повышении лояльности клиентов за счет современных цифровых сервисов. TradeLine решает задачи как брокерских компаний, которым необходимо предоставить современное приложение для торговли и аналитики, так и банков, стремящихся интегрировать инвестиционный функционал в свои цифровые экосистемы.

TradeLine представляет собой экосистему, объединяющую веб- и мобильное приложение, микросервисную архитектуру на стороне сервера и набор интеграций с внешними системами. Особенностью TradeLine является формат white label: решение поставляется полностью готовым к использованию и адаптируется под бренд и фирменный стиль заказчика. Это позволяет финансовым организациям значительно сократить сроки вывода нового продукта на рынок, минимизировать затраты на разработку и сосредоточиться на росте клиентской базы.

Разработка поможет инвесторам в режиме реального времени получать доступ к рыночным данным, совершать торговые операции, управлять портфелем и анализировать его динамику, а также выполнять финансовые операции – от пополнения и вывода средств до переводов между счетами.

Кроме того, платформа предлагает пользователю персонализированный интерфейс, настраиваемые уведомления и авторизацию с поддержкой биометрии и двухфакторной аутентификации.

«Мы создали не просто приложение, а новую цифровую экосистему для инвестиций. TradeLine – это готовый к запуску white-label продукт, который позволяет брокерам, совершить технологический скачок, сконцентрировавшись на своей экспертизе и клиентах, а не на многолетней разработке с нуля», – сказал Давид Аветиков, технический директор Bell Integrator.

Платформа формирует полный цикл работы инвестора – от доступа к котировкам и аналитике до совершения сделок и получения поддержки в онлайн-режиме.

