Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установлено в транспорте и логистике, далее следует ретейл, а замыкает тройку сфера энергетики и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В транспортно-логистическом направлении цифровые решения служат для управления транспортом и грузоперевозками, включая отслеживание позиции, контроль скорости, учет топлива, проверку состояния двигателя и прочие параметры. Второй отраслью, где наиболее часто используется ПО для автоматического обмена данными, является ретейл. Здесь межмашинную передачу данных используют не только в целях мониторинга состояния автопарка, но и в беспроводных системах контроля, включающих датчики проникновения, движения, протечек, задымления и загазованности. В ЖКХ устройства на сим-картах МТС осуществляют сбор и передачу показаний со счетчиков в жилых домах и на предприятиях Красноярского края.

«Красноярский бизнес все чаще передает часть рутинных процессов умным технологиям, чтобы освободить время сотрудников для решения более глобальных и сложных задач. Например, в сфере ЖКХ умные устройства делают максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей и обеспечивают онлайн-контроль работоспособности устройств, что в свою очередь оптимизирует процессы и сокращает издержки на снятие показаний. Кроме того, интеллектуальный учет избавляет жильцов многоквартирных домов от необходимости передавать показания счетчиков и помогает снизить расходы на общедомовые нужды», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

К направлениям деятельности, которые постоянно применяют в своей работе М2М, также можно отнести тяжелую промышленность, банки, строительство и государственное управление. С помощью данной технологии работают платежные терминалы, вендинговые аппаратах, банкоматы. А застройщики региона координируют работу строительной техники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут

Единый оператор букмекерских ставок и тотализаторов переходит на суверенное российское хранилище Java-библиотек

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще