Российские инженеры создали антидроновый костюм для длительного мобильного передвижения

Компания ZaVOZ.PRO, российский разработчик военно-тактической экипировки, объявляет о запуске в серию принципиально нового продукта – универсального антидронового маскировочного костюма «Древоч». Это первый полноценный костюм, предназначенный для непрерывной защиты бойца от визуального и тепловизионного обнаружения при активном передвижении. Об этом CNews сообщили представители ZaVOZ.PRO.

В основе «Древоча» лежит сертифицированная технология непрерывной тепловой конвекции (НТК). В отличие от «накидок-термосов», например, с наполнителем из синтепона, когда материал неизбежно нагревается, делая бойца яркой мишенью через 30-90 минут, или металлизированных тканей с фольгированным слоем (по принципу клетки Фарадея), создающих аномально холодные пятна в тепловизоре, что также демаскирует, принцип костюма – полное слияние с температурой окружающей среды. Благодаря системе активной вентиляции и дышащей основе костюм постоянно отводит тепло, а верхний маскировочный слой, выполненный в виде полосок и травы (3D-эффект), не нагревается. Это позволяет быть неотличимым от местности для тепловизионных камер дронов при длительных мобильных передвижениях без перерывов.

Артем Меньшиков, руководитель инженерной разработки ZaVOZ.PRO: «Философия нашей защиты проста. Главное в защите от тепловизора – не стать невидимкой, а не быть обнаруженным как цель. Почва и местность неоднородны, и наша задача – сделать бойца частью этой картины, а не аномалией в ней. Поэтому наш путь – слияние со средой, чтобы сделать человека неотличимой частью температурного фона местности, будь то грунт, листва или камни. Костюм «Древоч» решает эту задачу за счет системы постоянного пассивного отвода тепла, выделяемого телом».

Конструктивно костюм представляет собой интеллектуальную слоистую систему. Благодаря разработанной технологии и законам физики теплый воздух естественным образом выходит наружу, не нагревая внешний камуфляжный слой изделия. За счет постоянного внутреннего продува, этот маскировочный слой не аккумулирует тепло и всегда находится в температурном балансе с воздухом и окружающим ландшафтом. «Древоч» решает ключевую задачу современного поля боя: позволяет слиться с местностью и оставаться незамеченным для глаз беспилотников при длительных передвижениях. Материал костюма негорюч и устойчив к любым климатическим условиям.

Артем Меньшиков: «Древоч эффективно снижает видимость в тепловизор за счет своей внутренней вентилируемой конструкции. Верхний маскировочный слой не нагревается и максимально приближен к температуре окружающего воздуха. Костюм предназначен практически для любых родов войск: для подразделений, которым необходима скрытность при длительных переходах, работе на позициях, несении дежурств – это разведка, пехота, части прикрытия, артиллерийские корректировщики, инженерные подразделения. Наш костюм не лабораторная разработка, а результат трех лет эволюции, основанной на полевых испытаниях и обратной связи с бойцами».

«Древоч» стал новым достижением трехлетнего развития продуктов разработчиков. Так, недавно компания презентовала накидку для снайперов, операторов БПЛА, разведки – «Морок».

Артем Меньшиков: «Маскировочная накидка «Морок» и эргономичный костюм «Древоч» решают одну задачу, но по-разному. «Морок» – это решение для длительной статичной маскировки. Его уникальность в системе четких воздушных каналов, работающих как умный климат-контроль. Эта система управляет тепловым излучением: непрерывно отводит теплый воздух, позволяя внешней поверхности материала принимать температуру окружающей среды. Это делает бойца невидимым для тепловизоров практически на неограниченное время, чем активно пользуются снайперы и операторы БПЛА. И «Морок» более громоздкий, а «Древоч» – это эволюция технологии для мобильного применения. Вместо каналов в нем используется легкая специальная дышащая основа по всей поверхности тела, которая также эффективно отводит тепло и влагу, но не такое длительное время как «Морок». Результат тот же: внешний камуфляжный слой не нагревается, и боец сливается с местностью. И форма «Древоча» – это уже не накидка, а удобный костюм (куртка и штаны), созданный для активных действий различных подразделений. Таким образом, «Морок» – это специализированный инструмент для непрерывного скрытного наблюдения, а «Древоч» – универсальная экипировка для подвижной маскировки».

Кирилл Рюмшин, руководитель испытаний ZaVOZ.PRO: «Мы с конца 2022 г. проводим тесты на полигонах и, что критически важно, получаем данные непосредственно с ЛБС. Эволюция от защитного пончо к полноценному костюму – это прямая дорожная карта, нарисованная практикой. Мы видим, кому из бойцов нужна накидка для непрерывного длительного неподвижного наблюдения, а кому – камуфляж, в котором можно выполнять мобильные задачи в течение суток, не думая о тепловом контуре. И новый «Древоч» решает именно проблему мобильного передвижения. Он прошел весь цикл испытаний на полигонах и в реальных условиях, и его поставки уже начались. Каждое наше изделие создано под конкретную боевую задачу и закрывает строго определенную потребность, потому все они по-настоящему разные. Для краткосрочных задач (15-30 минут), если нужно быстро выполнить действие без долгой маскировки, идеальны легкие пончо («Нафаня» или «Зелибоба»). Это максимально быстрая и простая защита от тепловизора без избыточного функционала. Для штурма и спецопераций, когда нужна агрессивная маскировка в бою, создана плечевая накидка «Вайперхуд». Это решение для ДШР и высокоинтенсивных действий. Для статики и длительного наблюдения, когда критически важно быть под защитой часами, нужна накидка «Морок». Она обеспечивает самую продолжительную и надежную маскировку в боевых условиях. Для мобильных действий, когда задача требует активного, но скрытного передвижения в течение длительного времени — это задача костюма «Древоч». Он дает свободу движений, сохраняя защиту. Каждое изделие — точный инструмент под конкретную задачу. Выбор зависит от задачи: кратковременное укрытие, длительное наблюдение, скрытая мобильность, штурм. Каждое изделие прошло испытания практикой и занимает свое место в работе подразделений. Нет универсального решения, есть правильный выбор для тактики».