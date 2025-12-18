Разделы

На 28 тыс. руб. больше: как цифровые навыки влияют на зарплату в ретейле .

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала 941 тыс. вакансий в розничной торговле за 2025 г. и выяснила, что работники этой сферы могут значительно повысить свой доход (в среднем на 25-49% или на 14-28 тыс. руб.), если освоят востребованные цифровые компетенции. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Анализ медианной предлагаемой в вакансиях зарплаты в ретейле наглядно показывает, что владение цифровыми навыками финансово выгодно для работников. Так, специалистам розничной торговли, от которых не требуются диджитал-компетенции, работодатели в вакансиях предлагают 58,3 тыс. руб. В свою очередь, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где указаны те или иные цифровые навыки, ощутимо выше: работа с терминалами сбора данных (ТСД): +25% (72,6 тыс. руб.); работа с электронным документооборотом (ЭДО): +26% (73,3 тыс. руб.); работа в CRM-системах: +49% (86,6 тыс. руб.).

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным
цифровизация

Розничная торговля трансформируется под влиянием цифровых технологий и постепенно уходит от учета на бумаге к автоматизированным процессам управления товарными запасами, клиентскими базами и документацией, что требует от сотрудников новых компетенций.

«Спрос на специалистов со знанием ТСД за последние два года вырос на 26%, с навыками работы в CRM-системах — на 51%. Вакансий, в которых требуется навык работы в ЭДО, в 2025 году было открыто в 3,5 раза больше, чем в 2023 г. — резкий рост обусловлен массовым внедрением электронного документооборота. Владение цифровыми компетенциями открывает перед специалистами из сферы ретейла новые возможности для карьерного роста и существенного увеличения дохода», — отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru

