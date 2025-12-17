Разделы

«VK Музыка» открыла итоги года для пользователей и артистов

«VK Музыка» выпустила персональные итоги, в которых пользователи могут увидеть, каким был их музыкальный год. Статистика включает в себя до 17 метрик. Также слушатели впервые могут посмотреть итоги года любимых артистов в карточках музыкантов. Личные итоги доступны в «VK Музыке» «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Персональные итоги года сформированы на основе данных о прослушиваниях и действиях пользователей сервиса в период с 1 декабря 2024 по 30 ноября 2025. В этом году слушателям доступна статистика по многим показателям, в том числе: сколько минут музыки и сколько треков прослушано в 2025 г., с какого трека начался год, кто стал персональным артистом года и другие. Пользователи могут поделиться в социальных сетях любой метрикой, а также персональным плейлистом из любимых треков 2025 г. Также слушателям «VK Музыки» впервые стали доступны итоги года артистов, которые можно найти, кликнув на тематический баннер в карточках музыкантов.

Артисты могут посмотреть свои итоги через «Студию» — личный кабинет музыкантов. Всего представлено до 18 метрик. В этом году просмотр итогов для артистов и пользователей доступен не только с мобильного устройства, но и в веб-версии.

Список показателей для музыкантов традиционно включает информацию о количестве прослушиваний, топ-треке и сегментах аудитории. Среди метрик представлены данные о треках, которые пользователи чаще всего добавляли к себе в плейлисты и которыми чаще всего делились, а также данные о количестве дней в чарте треков и альбомов и другие показатели. У артистов, которые получили награды от «VK Музыки» по итогам года, в карточках отображается специальная ачивка о номинации.


