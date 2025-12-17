В Мах зарегистрировались 75 миллионов пользователей

В Мах зарегистрировались 75 млн пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Мах.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более двух млрд звонков.

Блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тыс. публичных каналов в Мах с более чем 35 млн подписчиков. Среди лидеров по аудитории первый канал-миллионник в национальном мессенджере — «Кремль.Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», RT на русском и «Едим дома».

15 сентября Мах запустил Цифровой ID — аналог бумажных документов в формате QR-кода, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. В Цифровом ID реализован быстрый доступ к основным документам пользователя: от паспорта, ИНН и СНИЛС до ОМС, водительского удостоверения и свидетельства о рождении ребенка.



