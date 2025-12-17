Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На «Финуслугах» появились новые полисы с телемедициной

Клиенты маркетплейса «Финуслуги» теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн. На витрине маркетплейса появились новые страховые полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) с круглосуточной онлайн-поддержкой врачей. Партнером выступила компания Страховой Дом ВСК. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Финуслуги».

Страховые продукты с телемедициной на «Финуслугах» включают три различных полиса, в каждом из которых есть возможность круглосуточных онлайн-консультаций с врачами. Полис «Дежурный врач» предполагает консультации терапевта, полис «Врач онлайн» — первичные и повторные консультации узких специалистов, а «Семейный онлайн» — наиболее широкая программа — включает лабораторные исследования и консультации для членов семьи.

Страховое покрытие по программам составляет до 500 тыс. руб., срок действия полисов – 1 год. Полис можно купить как для себя, так и любого другого человека. Стоимость полисов начинается от 2330 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще