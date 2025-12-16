Разделы

Путевка в никуда: как обманывают туристов перед Новым годом

Эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection предупреждают о росте активности мошенников в сфере туризма. Попавшись на их схемы, пользователи рискуют остаться без путевок и потерять большие суммы. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Примеры основных сценариев мошенничества

– Фальшивые путевки. В зимний период большим спросом пользуются азиатские направления. Следует проявлять осторожность при выборе путевки на онлайн-досках объявлений, в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники часто представляются туроператорами и предлагают горящие туры по выгодным ценам. Получив предоплату, они перестают выходить на связь и оставляют жертву ни с чем.

– Помощь с оформлением документов и поиском выгодных предложений. На онлайн-платформах мошенники публикуют объявления, в которых обещают помочь с оформлением документов за границу, а также дешево продать промокоды на отели и билеты в бизнес-класс. Сценарий стандартный: получив предоплату или данные банковской карты жертвы, злоумышленники пропадают.

– Мошенничество через туристические сообщества и чаты. Злоумышленники отслеживают активность в тематических сообществах и группах в мессенджерах. Затем связываются с пользователями под предлогом уточнения деталей по поездке. Чтобы войти в доверие, они начинают диалог с вопросов о путешествии, а затем предлагают «выгодно инвестировать» или приобрести билеты по низкой цене. Если жертва заинтересована, злоумышленники просят внести предоплату, а затем исчезают с деньгами.

ИТ в банках

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Если вы находите выгодное предложение в поисковой выдаче, посмотрите на адрес сайта. Мошеннический ресурс может отличаться от оригинального всего на один символ. Чтобы вывести фишинговый сайт на верхние строчки в поиске, злоумышленники покупают рекламу, поэтому ко всем рекламным ссылкам стоит относиться особенно осторожно. Обращайте внимание на предупреждения браузера и антивируса о подозрительных доменах. Также сохраняйте бдительность в мессенджерах и социальных сетях. Мы неоднократно фиксировали случаи, когда мошенники оставляли поддельные положительные отзывы и ссылки на свои ресурсы в комментариях к постам в официальных группах. Есть несколько признаков, по которым можно определить, что вас пытаются обмануть. Например, слишком выгодное предложение, которого нет на официальных площадках. Еще один показатель — факт того, что к вам обращается незнакомый человек и обещает что-то очень заманчивое без явной для него выгоды».

Эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection уже фиксировали сезонные всплески активности злоумышленников. Так, за лето 2025 г. обнаружено более 450 потенциально мошеннических доменов, свыше 85 из них — с начала августа 2025 г. Злоумышленники маскировали свои сайты под турагентства, сервисы аренды жилья, а также предложения экскурсий и развлечений на популярных российских курортах.

