Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«ИИндекс» «Яндекса» поможет россиянам следить за своим прогрессом в использовании нейросетей

Россияне смогут следить за улучшением своих навыков работы с нейросетями с помощью рейтинга, который появится на «Промптхабе» — платформе с готовыми идеями, как применять ИИ. Скоро пользователи смогут не только выбирать на платформе промпты, проходить курсы и участвовать в челленджах, но и соревноваться за место в рейтинге, которое зависит от личного «ИИндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«ИИндекс» есть у каждого пользователя «Яндекса»: он показывает, насколько активно человек осваивает нейросети. «ИИндекс» и рейтинг превращают промптинг в увлекательное занятие, чтобы как можно больше людей научились решать свои задачи с помощью нейросетей. Для того чтобы повысить «ИИндекс» и место в рейтинге, нужно чаще обращаться к «Алисе AI», добавлять на «Промптхаб» свои идеи и собирать лайки, тестировать промпты других авторов, участвовать в челленджах и проходить курсы по работе с ИИ. В топе лидеров рейтинга окажутся самые любознательные — те, кто находит новые способы применения ИИ в жизни.

Повышать свой рейтинг можно в рамках сезона, который длится полгода. В каждом сезоне будет своя тематика и уровни. Тема ближайшего сезона — «Нейросетевые технологии». Весь процесс будет проходить в игровом формате: пользователи смогут переходить на новые уровни, выполнять задания и получать виртуальные призы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще