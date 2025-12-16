Разделы

Артур Конан Дойл стал самыми популярным автором английской классики по мнению россиян

К юбилею Джейн Остен книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, каким авторам английской классики россияне отдают предпочтение больше всего. Список возглавил Артур Конан Дойл, создавший всемирно известного персонажа Шерлока Холмса. Наибольший рост интереса показал «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте писатель и прозаик Чарльз Диккенс, автор «Приключений Оливера Твиста», «Рождественской песни» и других произведений. Третью строчку заняла Мария Корелли, чей роман «Скорбь Сатаны» особенно привлек интерес читателей в 2025 г. Джейн Остен расположилась на четвертой строке, а на пятой оказалась Шарлотта Бронте.

В топ-10 также вошли Уилки Коллинз, Уильям Сомерсет Моэм, Даниэль Дефо, Джером К. Джером и Эмили Бронте.

Самой популярной книгой, вышедшей из-под пера английского классика стала «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, викторианский роман снова переживает пик популярности. В начале 2025 г. тираж составлял более 53 тыс. экземпляров. На втором месте — «Лунный камень» Уилки Коллинз, который долгое время считался самым длинным и лучшим романом в жанре детектива. А на третьем — «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конана Дойла. Главный роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен занял четвертую строку рейтинга, замыкает топ-5 произведение Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Интересно, что наибольший рост интереса показал «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Потребление единственного романа писателя увеличилось в 2025 г. на 23%. Аналитики книжного сервиса «Кион Строки» объясняют это активным обсуждением новой экранизации романа с Джейкобом Элорди и Марго Робби, премьера которой состоится 13 февраля 2026 г.

