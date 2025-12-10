Разделы

Авторы Rutube смогут приводить зрителей из Shorts в полные версии видео

На Rutube появился новый инструмент, позволяющий авторам направлять зрителей из коротких вертикальных роликов к полным горизонтальным видео. При загрузке или редактировании Shorts в web-студии теперь можно прикрепить ссылку на основную версию — она отображается в плеере и позволяет зрителю сразу перейти к просмотру длинного видео. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Короткие вертикальные ролики помогают авторам увеличивать охваты и быстрее приводить зрителей к основному контенту. Теперь каждый загруженный Shorts можно связать с длинным горизонтальным видео — ссылка появляется прямо в плеере, и зритель может сразу перейти к полной версии. Это удобный формат вовлечения, который расширяет инструменты для продвижения и помогает авторам наращивать просмотры основного контента», — сказал директор по авторскому контенту Rutube Егор Великогло.

Новый инструмент особенно полезен для авторов, которые делают нарезки ярких или ключевых моментов. Короткий ролик привлекает внимание в ленте, а прямой переход к длинному видео повышает вероятность полного просмотра.

Обновление доступно авторам в web-студии Rutube привязка оформляется в расширенных настройках Shorts при загрузке или редактировании. Функционал работает в плеере web-версии и будет расширяться по мере развития инструмента.

