В «Фокусе» появился индекс тональности новостей СМИ

В «Контур.Фокусе» появился индекс тональности новостей – новый инструмент, который позволяет быстро оценить общую эмоциональную окраску публикаций о компании и отследить изменения в динамике. Об этом CNews сообщили представители «Контура.

Индекс анализирует общую тональность новостного фона и отображает ее на наглядном графике. Теперь пользователи могут отслеживать динамику, видеть интерпретацию текущего значения индекса и получать подсказки.

Для расчета индекса сервис анализирует позитивные, негативные и нейтральные новости о компании за последние три года, при этом свежие новости имеют больший вес, чем более ранние публикации. Пользователи могут просматривать количество публикаций за любой месяц трехлетнего периода и фильтровать их по тональности для детального анализа.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Контур.Фокус уже несколько лет использует ИИ для анализа тональности публикаций в СМИ. Индекс тональности новостей стал логическим продолжением этого направления – он дает оценку новостного фона компании и позволяет увидеть его изменения в динамике. Это кардинально упрощает анализ большого массива публикаций, делая его наглядным и быстрым».

