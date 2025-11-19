Разделы

Rutube запустил безопасный режим для семейного просмотра на сайте

Платформа Rutube объявила о запуске безопасного режима для семейного просмотра. Новый функционал уже доступен на сайте сервиса и позволяет оградить пользователей от контента категории «18+».

Опцию можно включить с главной страницы, со страницы видео с безопасным контентом, а также в разделе «Детям». После активации пользователям становятся доступны подборки мультфильмов и фильмов для всей семьи, видео детских блогеров, развивающий контент и эфиры детских телеканалов.

«Безопасный режим дает родителям возможность смотреть Rutube как вместе с детьми, так и доверять сервис подрастающему поколению, не опасаясь за темы «18+» в видеоконтенте. Мы запустили MVP-версию, которая уже сегодня предлагает безопасные рекомендации и авторские подборки контента. В ближайшее время планируем расширять библиотеку безопасного режима фильмами, сериалами, ТВ-эфирами, трансляциями и видео блогеров», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

Кроме того, в безопасном режиме можно искать любимые видео и продолжать просмотр, не выходя из него. Все сохраненные видео и подписки отображаются в разделе «Моё» на основном Rutube. В последующих обновлениях эти функции также появятся внутри самого безопасного режима.

В дальнейшем у пользователей будет возможность создавать отдельные профили для юных зрителей под конкретный возраст, что позволит гибко настраивать просмотр внутри семьи и разделять персональные рекомендации, подписки, историю просмотра, понравившиеся и сохраненные видео для взрослого и детского профилей.

Безопасный режим является частью комплексной программы Rutube по обеспечению медиабезопасности и развитию цифровой среды для всей семьи.

