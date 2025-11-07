«ЛидерТаск» теперь синхронизирует уведомления в фоне

В «ЛидерТаске» появилась новая функция — фоновая синхронизация уведомлений. Теперь задачи и напоминания обновляются автоматически на всех устройствах, даже если приложение закрыто. Об этом CNews сообщили представители сервиса «ЛидерТаск».

«Могу с точностью сказать, что мы первые из таск-трекеров, кто смог настроить такой функционал», — сказал генеральный директор «ЛидерТаск» Иван Абрамовский.

Раньше данные подтягивались только после открытия приложения — например, если пользователь добавлял задачу на компьютере, телефон узнавал об этом лишь при следующем запуске. Теперь все происходит само: при изменениях «ЛидерТаск» получает тихий push от сервера и обновляет данные в фоне — без звуков, баннеров и отвлекающих уведомлений.

Пользователь добавил задачу на Mac — через пару секунд она уже на телефоне. Изменил время напоминания — оно обновилось само. Пользователю ничего делать не нужно: все синхронизируется оперативно, тихо и незаметно.