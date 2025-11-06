Разделы

От зарплаты до саморазвития — что вдохновляет россиян трудиться

Каждого четвертого вдохновляют деньги, каждого одиннадцатого — результаты. В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Главным источником вдохновения в работе для россиян ожидаемо является зарплата (25% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (9%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (7%). Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 6% россиян. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.

Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад, россияне стали чуть чаще говорить, что черпают вдохновение в новых вызовах и задачах.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 376

Время проведения: 22—31 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондента.

