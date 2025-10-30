Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Архитектурное бюро «МавиКазань» защищается от утечек с помощью DLP «СёрчИнформ КИБ»

Архитектурное бюро «МавиКазань» внедрило DLP-систему «СёрчИнформ КИБ», чтобы защитить ноу-хау, макеты, чертежи, коммерческую информацию и другие данные. Помимо этого, «СёрчИнформ КИБ» контролирует активность пользователей за рабочими ПК. Это позволяет отслеживать нагрузку в коллективе и оценивать эффективность работы сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель компании ««СёрчИнформ».

«Наша компания занимается проектированием сложных объектов, в которых задействованы подрядные организации. С ними ежедневно взаимодействуют наши сотрудники. Поэтому нам важно, чтобы проектная документация, персональные данные наших специалистов и сотрудников подрядных компаний были надежно защищены. Решение обеспечивает сохранность чувствительной информации и помогает в расследовании инцидентов, – сказал исполнительный директор «МавиКазань» Адель Хамидуллин. – Еще с КИБ легко и удобно работать. Система гибко настраивается, позволяет работать как с групповыми политиками агентов, так и индивидуально донастраивать каждую рабочую станцию».

Среди преимуществ DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» заказчик выделяет гибкий поиск, встроенные инструменты аналитики и подробные отчеты, доступные в Analytic Console. В системе насчитывается более 30 шаблонов. К примеру, отчет по авторизациям на сервисах собирает и анализирует логины и пароли пользователей на различных ресурсах. Фиксирует, на каких сервисах сотрудник вводит учетные данные, насколько надежны данные для входа. Информирует об использовании сотрудником корпоративных логина и пароля на внешних сервисах.

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти
Мобильная связь

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/