Rutube запустил автогенерируемые субтитры для всех UGC-каналов

На Rutube появилась функция автогенерации субтитров для авторов пользовательского контента. Доступ к новому инструменту получили каналы, соответствующие следующим требованиям: не менее 200 просмотров, 40 подписчиков и 10 часов общего времени просмотра. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

«Автогенерация субтитров — важный шаг в развитии платформы, потому что это не только технологическое, но и социально значимое решение. Субтитры делают видео доступными для людей с ограниченными возможностями, позволяют смотреть контент без звука и повышают вовлеченность аудитории. Кроме того, данные субтитров используются внутри системы для улучшения модерации и разметки контента, что повышает безопасность площадки. Мы открываем этот инструмент для авторов UGC-каналов, чтобы дать им тот же уровень возможностей, который раньше был только у партнеров и крупных правообладателей», — отметил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Если автор не отключил функцию в настройках, все новые видео с распознаваемой речью автоматически направляются на генерацию субтитров. Блогеры также могут самостоятельно запустить добавление субтитров в уже опубликованные ролики.

Совместно с ML-командой Rutube специалисты будут отслеживать нагрузку системы и постепенно субтитрировать ранее загруженные видео. В приоритете — контент тех авторов, которых чаще всего смотрят на платформе. Обработка завершится ориентировочно до конца года.

Ранее возможность добавлять субтитры вручную — без автоматической генерации — была доступна только федеральным каналам и применялась к профессиональному контенту. Теперь усовершенствованная технология впервые становится доступной авторам пользовательских видео.