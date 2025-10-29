Разделы

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) создала типовое решение для управления резервуарами

Химические жидкости требуют внимательного отношения к их хранению. Нельзя просто залить их в резервуар на улице и оставить без внимания: при наших погодных условиях они могут загустеть и стать непригодными для использования. Чтобы не допускать такой ситуации, инженеры компании «Электрорешения» официального представителя бренда EKF в России, создали типовое решение по контролю температуры, наливу и сливу химических жидкостей резервуаров. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Данная система позволяет круглогодично с помощью тэнов поддерживать температуру жидкости не ниже 35 градусов, а также контролировать заполнение и откачку содержимого резервуаров до требуемого по технологии уровня.

Ядро системы управления – программируемый контроллер PRO-Logic. Он отвечает за обработку сигналов с датчиков уровня и температуры, автоматическое управление наливом и сливом жидкости, а также взаимодействие с операторским интерфейсом.

Панель оператора PRO-Screen отображает информацию о состоянии резервуара (уровень жидкости, температура) и помогает изменять и настраивать алгоритмы работы системы, а также управлять и контролировать режимы ее работы.

