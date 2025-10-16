Разделы

Бизнес Законодательство Бизнес-приложения
|

«Лукойл» маркирует смазочные материалы

«Лукойл» успешно запустил систему маркировки «Честный знак» на своих отечественных производствах. Компания внедрила процесс маркировки продукции на производственных линиях и готовой продукции на складах. Об этом CNews сообщили представители «Лукойла».

Маркировке подлежат более 70% продукции компании: моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и тормозные жидкости для гидравлических передач, антифризы, стеклоомывающие жидкости.

«Лукойл» еще в 2008 г. внедрил собственную многоуровневую систему защиты канистры от подделки. Введение маркировки «Честного знака» и возможность у каждого покупателя легко и бесплатно проверить подлинность продукции — важный шаг, который даст потребителям дополнительную уверенность при покупке товаров в рознице.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

В рамках подготовки к запуску маркировки был разработан проект по внедрению системы «Честный знак», закуплено и установлено оборудование для нанесения стикера с кодом на производственных линиях и на уже произведенную продукцию на складах при производствах и на складах партнеров, разработано программное обеспечение и проведена интеграция в информационные системы компании, организовано обучение.

Сегодня на крышке мелкой и средней тары, в верхней части крупной тары присутствует специальный код, который содержит информацию о производителе, продукте, виде и типе упаковки, сроке годности, соответствии отраслевым стандартам и спецификациям. Также агрегационные этикетки наносятся сбоку на короба и палеты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще