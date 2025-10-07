СВФУ оптимизировал работу с документацией с помощью Directum RX

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова оптимизировал работу с документацией вуза. Теперь она оперативно обрабатывается, регистрируется и отправляется по нужному маршруту за считанные минуты. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В Directum RX сотрудники СВФУ работают с входящими и исходящими письмами, согласовывают различные виды договоров, рассматривают обращения граждан и организаций, технические задания и заявки. Документация больше не задерживается в работе у специалистов отделов, а движение документов легко отследить в системе.

Новая функциональность расширила возможности экосистемы Directum, которую вуз использует с 2013 г. На базе Directum RX в СВФУ настроена подсистема контроля исполнения принятых решений, резолюций и поручений.

Внедрением продукта занималась команда университета при поддержке компании «СофтСноу» — официального партнера Directum.

«Я считаю правильным решением использовать Directum RX для оптимизации бумажного документооборота. В системе можно гибко настроить и поменять базовые решения под нужды вуза, например, работу с обширной документацией. Решение также показало высокую стабильность в процессе эксплуатации», — сказал Николай Иванов, директор департамента цифровых технологий СВФУ.