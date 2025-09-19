«Культурный КОД IT» для киберзащиты: Анна Дробот научит ИБ-специалистов самопрезентации.

Телерадиоведущая и филолог Анна Дробот выступит с эксклюзивным мастер-классом по риторике и самопрезентации на Межвузовском студенческом ИБ / ИТ форуме GIS STUDENT DAY 2025, который пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Её сессия станет важной частью HR-трека, посвященного развитию гибких навыков (soft skills) в сфере информационной безопасности.

В рамках основной программы форума Анна Дробот представит тему «Самопрезентация. Культурный КОД IT» на главной сцене. Она расскажет, как специалистам технологической индустрии эффективно доносить свои мысли, управлять вниманием аудитории и выстраивать убедительную коммуникацию.

Анна Дробот, эксперт по деловой коммуникации: «В IT принято гордиться хардовыми навыками, но именно речь решает, услышат ли разработчика или его продукт. Часто айтишники прячутся за терминами и монотонными описаниями, из-за чего аудитория буквально засыпает. На онлайн-митапах камеры выключены, а за «чёрными квадратиками» коллеги просто не слушают спикера. Ключевая функция языка — понятность. Тот, кто сумел ясно рассказать о себе и своём продукте, становится интересен бизнесу. В противном случае — это провал, который списывают на «я не оратор, я код пишу».

Для тех, кто хочет отработать полученные знания на практике, ведущая проведёт практический мастер-класс в рамках своего выступления. Участники научатся применять техники профессиональной риторики для укрепления личного бренда и успешного карьерного роста в ИБ.

Помимо блока по soft skills, на HR-треке представители индустрии обсудят самые востребованные направления для старта в кибербезопасности и то, как личный бренд влияет на карьерный трек ИБ- и ИТ-специалиста.